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Kanpur News: विधायक हसन रूमी ने 600 करोड़ की परियोजना पर पूछा सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने जाजमऊ में 600 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) पर सरकार से सवाल किए। उन्होंने कंपनियों की कार्यप्रणाली, सड़कें खोदने से हुई दुर्घटनाएं और असाध्य रोगियों की आर्थिक सहायता में देरी पर चिंता जताई।

Kanpur News: विधायक हसन रूमी ने 600 करोड़ की परियोजना पर पूछा सवाल

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने विधानसभा में जाजमऊ के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) परियोजना और उसके निर्माण कार्य को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से पूछा है कि करीब 600 करोड़ रुपये की लागत से जाजमऊ में स्थापित किए जा रहे 20 एमएलडी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के निर्माण और संचालन में लगी निजी कंपनियों की कार्यप्रणाली की क्या समीक्षा की गई है। पूछा कि चमड़ा उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट (एफ्लुएंट) के उपचार और गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए बीजी टेक वाबाग लिमिटेड और जाजमऊ टेनरी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एसोसिएशन (जटेटा) संयुक्त रूप से परियोजना पर काम कर रहे हैं।

संबंधित विभागों से मिली एनओसी वर्ष 2020 में समाप्त हो जाने के बावजूद कंपनियों ने क्षेत्र में लगातार सड़कें और नालियां खोदकर छोड़ दीं, जिससे कई दुर्घटनाएं और मौतें हो चुकी हैं। विधायक ने सरकार से पूछा है कि क्या इन परिस्थितियों की जांच कर संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने अथवा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से असाध्य रोगियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में होने वाली देरी और अनुमानित उपचार व्यय की तुलना में कम धनराशि स्वीकृत किए जाने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही जीटी रोड, टाटमिल, जरीब चौकी और रामादेवी जैसे प्रमुख चौराहों पर जाम से निपटने की विशेष कार्ययोजना की जानकारी मांगी।

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