Kanpur News: तेज धूप झुलसा रही बदन, उमस बढ़़ा रही लोगों की बेचैनी

Kanpur News: कानपुर देहात में मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, आगे कोई विशेष बदलाव नहीं होगा और हल्की बारिश की संभावना है।

तेज धूप झुलसा रही बदन, उमस बढ़़ा रही लोगों की बेचैनी

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। जनपद में मौसम के करवट बदलने के साथ ही तापमान में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। आसमान में छाने वाले बादल बूंदाबांदी कर निकलने के साथ किसानों को चकमा दे रहे हैं। सोमवार को भी बदली के बीच निकली तेज धूप व उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। गर्मी से परेशान लोग व राहगीर पेड़ों की छाया में डेरा जमाए दिखे। जबकि वाटर कूलरों पर पानी के लिए भीड़ लगी रही। जनपद में मौसम की बेरूखी व तापमान में उतार चढ़ाव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है।अगस्त के महीने में भी तीन दिन बीतने के बाद भी अभी तक जिले में झमाझम बारिश का इंतजार है।

यदा-कदा होने वाली हल्की मध्यम बारिश राहत कम उमस को अधिक बढ़ा रही है। उमस भरी गर्मी व बदल ी के बीच निकल रही तेज धूप ने हर किसी को बेचैन कर दिया है। इतना ही नहीं गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती, ट्रिपिंग से लोगों का दिन का चैन व रात की नींद खराब हो रही है। रविवार रात में पारा समान्य के करीब रहने के बाद भी उमस भरी गर्मी लोगों को बेचैन किए रही। जबकि बिजली की बार बार होने वाली ट्रिपिंग से कूलर पंखे नहीं चल पाने के कारण लोग ठीक से नींद पूरी नहीं कर सके। सोमवार को भी बदली के साथ दिन शुरू हुआ, लेकिन धूप निकलते ही उमस बढ़ गई। पूरे दिन बदली व धूप के बीच लुका छिपी का सिलसिला चला।

अभी मौसम में नहीं होगा बदलाव,हल्की बारिश के आसार दोपहर में पारा सामान्य से करीब पौने दो डिग्री ऊपर पहुंचने व बदली की चिलचिलाती धूप के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को पसीने से तर बतर किए रही। धूप से बचने के लिए ज हां लोग छतरी का सहारा लेकर निकले। वहीं छात्राएं दुपट्टे से चेहरा ढ़कने को मजबूर हो गईं। गर्मी से बेहाल राहगीर पेड़ों की छाया देख वाहन रोककर पसीना सुखाने को मजबूर दिखे। जबकि वाटर कूलरों पर पानी के लिए भीउ़ लगी रही।

उमस बढ़ा रही बीमारी,अस्पतालों में मरीजों की भीड़ सीएसए के मौसम विभाग के तकनीकी अधिकारी अजय ने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उन्होने बताया कि अभी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। असमान में बदली रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश होने की उन्होने संभावना जताई।

उमसभरी गर्मी के चलते गांवों से कस्बों तक बीमारी का प्रकोप जारी है। पेट दर्द, बुखार व चर्मरोग से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में रोजना अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।सोमवार को भी मेडिकल कालेज अकबरपुर की ओपीडी में 1650 नए व करीब तीन सौ पुराने मरीज इलाज कराने पहुंचे। इससे मरीजों को पर्चा बनवाने डॉक्टर को दिखाने, जांच कराने व दवा लेने के लिए लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। वहीं भीड़ की वजह से डॉक्टरों ने पर्चे में दवा लिखकर उपचार की महज खानापूरी की.