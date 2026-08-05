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Kanpur News: पीआरवी बाइक पर गिरा पेड़, दो सिपाही घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कल्याणपुर के रावतपुर में बुधवार शाम बारिश के दौरान एक पेड़ गिरने से दो सिपाही घायल हो गए। ब्रह्मदेव चौराहे के पास अचानक पेड़ गिर गया, जिससे उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। रावतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है।

Kanpur News: पीआरवी बाइक पर गिरा पेड़, दो सिपाही घायल

Kanpur News: कल्याणपुर। रावतपुर में बुधवार शाम बारिश के दौरान पेड़ गिरने से पीआरवी बाइक सवार दो सिपाही हादसे का शिकार हो गए। ब्रह्मदेव चौराहे के पास अचानक पेड़ गिरने से दोनों घायल हो गए। हादसे में पीआरवी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार पीआरवी पर तैनात सिपाही अखंड प्रताप सिंह और पुष्पेंद्र सिंह सूचना पर जा रहे थे। इसी दौरान ब्रह्मदेव चौराहे के पास अचानक पेड़ उनकी बाइक पर गिर पड़ा। पेड़ की चपेट में आने से दोनों सिपाही सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।

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रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि पेड़ गिरने से पीआरवी पर तैनात दोनों सिपाही घायल हुए हैं। घटना के बाद पेड़ हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया।

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