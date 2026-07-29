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Kanpur News: जहरीले कीड़े के काटने से महिला सहित दो गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: पुखरायां में मूसानगर और सट्टी क्षेत्र में जहरीले कीड़े के काटने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रेखा देवी और प्रेमचंद्र को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद मेडिकल कॉलेज अकबरपुर रेफर किया गया।

Kanpur News: जहरीले कीड़े के काटने से महिला सहित दो गंभीर

Kanpur News: पुखरायां। मूसानगर और सट्टी थाना क्षेत्र के अलग-अलग दो जगह जहरीले कीड़े के काटने से महिला सहित दो लोगों की हालत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी लेकर आए। मूसानगर की रेखा देवी बुधवार को खेत में जहरीले कीड़े के काटने से हालत बिगड़ गई, जबकि सट्टी थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव के प्रेमचंद्र को खेत में जहरीले कीड़े के काटने से हालत बिगड़ने पर परिजन अर्धबेहोशी हालत में सीएचसी लेकर आए, जहां डा. केदारनाथ ने प्राथमिक उपचार के बाद रेखा देवी और प्रेमचंद्र को मेडिकल कालेज अकबरपुर रेफर किया।

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