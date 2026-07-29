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Kanpur News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: पुखरायां के नथुआपुर गांव के पास मुगल रोड पर ट्रक से टक्कर लगने से कैलाई गांव के निवासी अतिबल गंभीर रूप से घायल हो गए। वह जहानाबाद फतेहपुर में गमी में शामिल होने जा रहे थे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अकबरपुर भेजा गया।

Kanpur News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल

Kanpur News: पुखरायां। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के नथुआपुर गांव के सामने मुगल रोड पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार बरौर थाना क्षेत्र के कैलाई गांव निवासी अतिबल गंभीर रूप से घायल हो गया। वह अपने घर से जहानाबाद फतेहपुर में गमी में शामिल होने जा रहे थे। सीएचसी पुखरायां से प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेडिकल कालेज अकबरपुर रेफर कर दिया गया।

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