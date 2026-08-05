Kanpur News: अलग-अलग स्थानों पर नवविवाहिता और युवक ने फांसी लगा दी जान
Kanpur News: रूरा में दो अलग-अलग गांवों में एक युवक और एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी। दीपक नाथ की पत्नी पूनम ने घरेलू विवाद के कारण आत्महत्या की, जबकि शराब के आदी शनि ने मां से कहासुनी के बाद जान दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
Kanpur News: रूरा, संवाददाता। थाना क्षेत्र में दो अलग अलग गांवों में एक युवक और एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार की रात करीब नौ बजे रूरा थाना क्षेत्र के मुलियापुरवा गांव के रहने वाले दीपक नाथ की शादी बीते एक साल पहले हुई थी।उसकी 25 वर्षीय पत्नी पूनम ने घरेलू कलह के चलते घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी।घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। वही थाना क्षेत्र के बचीत जसू के मजरा के रंगियनपुरवा गांव के रहने वाला 22 वर्षीय शनि पुत्र प्रकाश शराब का आदी था।मंगलवार
की रात करीब 8 बजे उसकी मां से उसकी कहा सुनी हो गई इसी के चलते उसने कमरे अन्दर पंखे के कुंडे से मां की साड़ी से फांसी का फंदा बना कर झूल गया।मा पुष्पा देवी ने अपने पुत्र को फांसी पर लटकते देखा तो उसकी चीख निकल गई।इसके बाद आस पास लोग इकट्ठा हो गए।आनन फानन में लोग उसे उपचार के लिए सीएचसी रूरा ले गए जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर हिना कौसर ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों घटना की छानबीन के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।कार्यवाहक थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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