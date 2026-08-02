Kanpur News: छत के पंखे से युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
Kanpur News: सरवनखेड़ा के उमरन गांव में एक 35 वर्षीय किसान समर सिंह ने रविवार को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पिछले कुछ समय से गुमसुम थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। परिवार में कोहराम मच गया है, पत्नी और बच्चे बेहद दुखी हैं।
Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। रनियां थाना क्षेत्र के उमरन गांव के मजरा रामदीन पुरवा के रहने वाले एक युवक ने रविवार दोपहर बाद घर के अंदर कमरे में छत के पंखे से फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ व छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रामदीन का पुरवा उमरन निवासी 35 वर्षीय समर सिंह किसानी करता था। इधर कुछ दिनों से वह गुमसुम रह रहा था। रविवार दोपहर बाद उसने कमरे में छत के पंखे से फांसी लगा ली। इससे उसकी मौत हो गई। जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। पति की मौत से उसकी पत्नी नीलम बदहवास हो गई।
जबकि मां शिव प्यारी, पुत्र देवांश ,गोलू व पुत्री निधी का रोरोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर रनियां थाने से एसआई देवेंद्र पाल ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ और छानबीन की। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसओ रनियां दिनेश गौतम ने बताया कि परिजन उसके आत्महत्या की वजह साफ नहीं कर सके हैं। घटना की छानबीन हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।
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