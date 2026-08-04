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Kanpur News: बिधनू में सड़क हादसों में दो बाइक सवारों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: बिधनू। सोमवार रात 20 मिनट के भीतर दो सड़क हादसों में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। पहला हादसा हड़हा गांव में एक कार की टक्कर से हुआ और दूसरा माधवबाग बाजार में ट्रैक्टर से। दोनों चालक मौके से भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kanpur News: बिधनू में सड़क हादसों में दो बाइक सवारों की मौत

Kanpur News: बिधनू। नौबस्ता-सागर हाईवे पर सोमवार रात 20 मिनट के भीतर दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। एक हादसा हड़हा गांव के पास कार की टक्कर से हुआ तो दूसरा माधवबाग बाजार के पास ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार व ट्रैक्टर ट्राली के चालक मौके से भाग निकले। साढ़ पड़री लालपुर सतरहुली गांव निवासी शंकर का बाइक सवार बेटा 29 वर्षीय सत्यपाल नौबस्ता से घर लौट रहा था। हड़हा गांव के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक में टक्कर मारती हुई निकल गई। इससे वह हाईवे पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे बिधनू सीएचसी पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने सत्यपाल को मृत घोषित कर दिया।

दूसरा हादसा

वहीं दूसरा हादसा माधवबाग बाजार के पास काकादेव निवासी रामबाबू के 35 वर्षीय बबलू के साथ हुआ। बबलू अपने साले के साथ घाटमपुर से घर लौट रहे थे। पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आकर बबलू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साला उछलकर दूर गिरा और बच गया। चालक ट्रैक्टर-ट्राली छोड़कर भाग निकला। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ट्रैक्टर ट्राली कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।

बिजली की समस्या

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बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर फुंके, छह गांवों में अंधेरा

बिधनू। सोमवार रात तेज बारिश व आकाशीय बिजली गिरने से छतरापुर फीडर के धीरपुर, कठेरुआ, पड़रीलालपुर, परौली, रावतपुर, और बेहटा फीडर के बंजारी गांव के ट्रांसफार्मर फुंकने के साथ क्षतिग्रस्त हो गए। इससे सभी छह गांवों की विद्युत आपूर्ति बाधित है। अवर अभियंता करन सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदलकर आपूर्ति बहाल करने की कार्रवाई की जा रही है। जल्द सभी प्रभावित गांवों की विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाएगी।

सामान्य प्रश्न

पहला सड़क हादसा कहाँ हुआ?
पहला सड़क हादसा हड़हा गांव के पास हुआ।
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