Kanpur News: तेज रफ्तार बाइक खड्ड में गिरने से युवक की मौत

Kanpur News: कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक बुधवार रात में सड़क किनारे खड्ड में जा गिरी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसको गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अकबरपुर ले जा रहे थे तभी उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू की है। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के धरमपुर गांव का रहने वाला 25 वर्षीय राहुल पुत्र राम प्रताप अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पुर गांव में रहने वाली अपनी बुआ बुद्धमती के यहां रह रहा था। बुधवार रात में वह किसी काम से तिंगाई गया था।

वहां से वह वापस पुर जा रहा था। रास्ते में परसद्दापुर गांव के पास उसकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर परसद्दापुर में रहने वाला उसका फुफेरा भाई पंकज व परिजन उसे गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अकबरपुर लाए। यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। इससे कोहराम मच गया। परसद्दापुर में रहने वाली उसकी बुआ कुसमा के अलावा बुद्धमती व परिजन बिलख उठे। मेडिकल कालेज से भेजी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अकबरपुर कोतवाल हरमीत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने व परिजनों की तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।