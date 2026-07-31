Kanpur News: बिठूर में गंगा में डूबी युवती का शव मिला
Kanpur News: गुरुवार को बिठूर में गंगा नदी में चार सहेलियां सेल्फी लेते समय डूब गईं। तीन को बचा लिया गया, लेकिन मुस्कान नाम की एक युवती तेज धारा में बह गई। 24 घंटे बाद उसका शव गंगा में तीन किलोमीटर दूर मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
Kanpur News: बिठूर, संवाददाता। गुरुवार दोपहर गंगा की धारा के बीच सेल्फी ले रहीं चार सहेलियां डूब रही थीं। नाविकों ने तीन को बचा लिया पर एक पानी के तेज बहाव में बह गई। चौबीस घंटे बाद डूबी युवती का शव तीन किलोमीटर दूर गंगा में बरामद हुआ। गुरुवार दोपहर एक बजे चार सहेलियां बिठूर के गुदारा घाट पर गंगा में गहराई में जाकर सेल्फी लेने लगीं। जिसमें चारों डूबने लगीं। नाविक व दुकानदारों ने तीन को बचा लिया। मुस्कान धारा में बह कर डूब गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर लगाए पर पता नहीं लगा। शुक्रवार दोपहर दो बजे टीम ने मुस्कान का शव रमेल गांव के आगे बरामद किया।
शव देख परिजन बिलख उठे। बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बिठूर के सभी घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।