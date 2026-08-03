Kanpur News: बर्रा में पेंट कारोबारी का शव बेड पर पड़ा मिला

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। बर्रा में पेंट कारोबारी का शव घर के अंदर बेड पर पड़ा मिलने से सनसनी मच गई। पारिवारिक कलह के चलते कारोबारी करीब छह महीने से घर में अकेले रह रहे थे जबकि पत्नी बच्चों संग मायके में थी। कमरे से दुर्गंध उठने पर पहली मंजिल पर किराए पर रहने वाली युवती ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस व परिजन को सूचना दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यों का संकलन कर शव पोस्टमार्टम भिजवाया। बर्रा विश्व बैंक ए-वन ब्लाक निवासी 37 वर्षीय अनुराग बघेल पेंट का कारोबार करते थे। परिवार में पत्नी प्रियंका, बेटा अंश और बेटी चित्रांशी हैं। बगल में रहने वाले आटो पार्ट्स कारोबारी छोटे भाई चेतन बघेल ने बताया कि पारिवारिक कलह के चलते छह महीने पहले भाभी प्रियंका बच्चों को लेकर दिल्ली स्थित मायके चली गई थीं। इसके बाद से अनुराग घर में अकेले रहते थे। पहली मंजिल पर एक युवती किराए पर रहती है, जिसका आने-जाने का रास्ता बाहर से है। वहीं, चेतन की पत्नी देवेंद्री ने 30 जुलाई की शाम जेठ अनुराग को आखिरी बार घर के बाहर टहलते हुआ देखा था। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे किराएदार युवती उनके कमरे के पास से गुजरी तो उसे दुर्गंध महसूस हुई। उसने जेठ को आवाज दी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। युवती ने परिजन और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो अनुराग के कमरे का दरवाजा खुला मिला जबकि अंदर जाकर देखा तो उनका शव बेड पर पड़ा था। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथमदृष्टा हार्ट अटैक से मौत प्रतीत हो रही है जबकि शव करीब तीन से चार दिन पुराना लग रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.