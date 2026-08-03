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Kanpur News: खुले नाले में गिरे दो साल के मासूम बच्चे की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रसूलाबाद में विकास नगर मोहल्ले में सोमवार को खेलते समय एक दो वर्षीय बच्चा खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे की मां ने जब बच्चे की तलाश की तो उसका शव नाले में मिला। नाले की सुरक्षा की मांग पहले भी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया।

खुले नाले में गिरे दो साल के मासूम बच्चे की मौत
खुले नाले में गिरे दो साल के मासूम बच्चे की मौत

Kanpur News: रसूलाबाद,संवाददाता। नगर पंचायत रसूलाबाद कस्बे के विकास नगर मोहल्ले में सोमवार को खेलते समय एक बच्चा मोहल्ले में आबादी के बीच खुले नाले में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विकास नगर रसूलाबाद में रहने वाले अमित दोहरे गुजरात में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हंै। यहां उनकी पत्नी बीनू एकलौते बेटे दो वर्षीय रिहास के साथ रह रही हैं। सोमवार सुबह रिहास खेलते समय घर के पास स्थित खुले नाले में जा गिरा। काफी देर तक उसके वापस नहीं आने पर उसकी मां बीनू ने बच्चे की तलाश की। काफी देर बाद घर से पचास मीटर दूर नाले में मासूम का शव उतराता मिला। इस पर मोहल्ले के लोगों ने शव को नाले से बाहर निकला। मासूम की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया। एकलौते बेटे की मौत से उसकी मां बीनू बदहवास हो गई। जबकि बाबा बहादुर व दादी रानी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर रसूलाबाद थाने से एसआई राजेश प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होने बताया कि खेलते समय नाले में गिरने से बच्चे की मौत होने की बात प्राथमिक छानबीन में सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी。

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एक माह पहले भी नाले में गिरी थी बच्ची, उदासीन रहे जिम्मेदार

विकास नगर रसूलाबाद में खुले नाले में एक माह पहले यही के रहने वाले संजय कुमार की पुत्री जन्नत गिर गई थी। हालांकि उसको तत्काल देख लिए जाने के कारण मोहल्ले के लोगों ने उसको नाले से निकालकर बचा लिया था। इसके बाद भी नगर पंचायत प्रशासन ने नाले को बंद कराने का प्रयास नहीं किया। परिणाम स्वरूप नाले में गिरने से दो साल के मासूम रिहास की जान चली गई।

पीड्ब्ल्यूडी का नाला बता नगर के लोगों को छोड़ा लावारिश

मोहल्ले के आक्रोशित लोगों व परिजनों ने नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही से घटना होने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि पूर्व मे मवेशी गिरने की घटनाओं के बाद से ही नाले में पटिया डलवाने की मांग की जा रही है, लेकिन इओ बराबर अनसुनी कर रहे हैं। वहीं ईओ कुल कमल सिंह ने हादसे के बाद भी पीडब्ल्यूडी का नाला बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के साथ लोगों को लावारिश छोड़ दिया।

प्रश्नोत्तर

बच्चा कब नाले में गिरा?
बच्चा सोमवार को खाेलते समय खुले नाले में गिरा।
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