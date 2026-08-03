Kanpur News: खुले नाले में गिरे दो साल के मासूम बच्चे की मौत

Kanpur News: रसूलाबाद,संवाददाता। नगर पंचायत रसूलाबाद कस्बे के विकास नगर मोहल्ले में सोमवार को खेलते समय एक बच्चा मोहल्ले में आबादी के बीच खुले नाले में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विकास नगर रसूलाबाद में रहने वाले अमित दोहरे गुजरात में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हंै। यहां उनकी पत्नी बीनू एकलौते बेटे दो वर्षीय रिहास के साथ रह रही हैं। सोमवार सुबह रिहास खेलते समय घर के पास स्थित खुले नाले में जा गिरा। काफी देर तक उसके वापस नहीं आने पर उसकी मां बीनू ने बच्चे की तलाश की। काफी देर बाद घर से पचास मीटर दूर नाले में मासूम का शव उतराता मिला। इस पर मोहल्ले के लोगों ने शव को नाले से बाहर निकला। मासूम की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया। एकलौते बेटे की मौत से उसकी मां बीनू बदहवास हो गई। जबकि बाबा बहादुर व दादी रानी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर रसूलाबाद थाने से एसआई राजेश प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होने बताया कि खेलते समय नाले में गिरने से बच्चे की मौत होने की बात प्राथमिक छानबीन में सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी。