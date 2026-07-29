Kanpur News: जामुन के पेड़ में लटका मिला युवक का शव

Kanpur News: जामुन के पेड़ में लटका मिला युवक का शव
Kanpur News: अकबरपुर के ज्योतिष गांव के 18 वर्षीय रामवीर ने तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। परिजनों ने भट्ठे के ठेकेदार पर मजदूरी का पैसा न देने का आरोप लगाया। रामवीर का शव खेत में एक जामुन के पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की जा रही है।
Kanpur News: अकबरपुर। कोतवाली क्षेत्र के ज्योतिष गांव के मजरा बड़े पुरवा का रहने वाला 18 वर्षीय रामवीर पुत्र श्याम सिंह अपने भाइयों के साथ सरगांव के एक भट्ठे पर काम करता था। इस समय भट्ठा बंद होने के कारण वह घर में ही रह रहा था। मंगलवार शाम को वह घर से धान की बेड़ खोदने के लिए खेत पर जाने की बात कहकर निकला था। देर रात तक उसके वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। देर रात उसका शव गांव के बाहर खेत में खड़े एक जामुन के पेड़ में फांसी पर लटका मिला। जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। उसकी मां सुशीला बेटे की मौत से बेहाल हो गई। जबकि भाई राहुल, धर्मसिंह, सुखवीर, रोहित आदि बिलख उठे।
पुलिस की जांच
सूचना पर पहुंची पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने भट्ठे के ठेकेदार दीपक पर मजदूरी का पैसा नहीं देने व किश्त पर लिया गया उसका मोबाइल रख लेने के कारण तनाव में रामवीर के आत्महत्या करने का आरोप लगाया। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अकबरपुर कोतवाल हरमीत सिंह ने बताया कि घटना की छानबीन हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई होगी।
सामान्य प्रश्न
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