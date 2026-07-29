Kanpur News: जामुन के पेड़ में लटका मिला युवक का शव

Kanpur News: अकबरपुर। कोतवाली क्षेत्र के ज्योतिष गांव के मजरा बड़े पुरवा का रहने वाला 18 वर्षीय रामवीर पुत्र श्याम सिंह अपने भाइयों के साथ सरगांव के एक भट्ठे पर काम करता था। इस समय भट्ठा बंद होने के कारण वह घर में ही रह रहा था। मंगलवार शाम को वह घर से धान की बेड़ खोदने के लिए खेत पर जाने की बात कहकर निकला था। देर रात तक उसके वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। देर रात उसका शव गांव के बाहर खेत में खड़े एक जामुन के पेड़ में फांसी पर लटका मिला। जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। उसकी मां सुशीला बेटे की मौत से बेहाल हो गई। जबकि भाई राहुल, धर्मसिंह, सुखवीर, रोहित आदि बिलख उठे।