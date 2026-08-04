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Kanpur News: ट्रैक्टर-फार्च्यूनर भिड़ंत, कार का पहिया निकला तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: किदवई नगर में एक तेज रफ्तार फार्च्यूनर और विपरीत दिशा से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर में जोरदार टकराव हुआ। इस हादसे में तीन लोग घायल हुए, जिनमें दो युवतियां भी शामिल थीं। पुलिस ने घायलों का उपचार किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे हटाया। ट्रैक्टर चालक घटना के बाद फरार हो गया।

Kanpur News: ट्रैक्टर-फार्च्यूनर भिड़ंत, कार का पहिया निकला तीन घायल

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। किदवई नगर में विपरीत दिशा से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर और तेज रफ्तार फार्च्यूनर कार में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फार्च्यूनर के चालक साइड का पहिया निकलकर अलग हो गया जबकि ट्रैक्टर के दाहिने तरफ के दोनों टायर फट गए और रिम भी टेढ़े हो गए। हादसे में फार्च्यूनर सवार दो युवतियों समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का प्राथमिक उपचार कराने के बाद हैलट में भर्ती कराया। साथ ही क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को किनारे कराया। तब यातायात सुचारू रूप से चालू हो पाया।

किदवई नगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि फार्च्यूनर बाबूपुरवा के बगाही भट्ठा निवासी रवि साहू के नाम पर पंजीकृत है। हादसे के समय बर्रा-आठ निवासी कनक वर्मा फार्च्यूनर चला रहा था। उसके साथ बर्रा-आठ निवासी अंतरा सिंह और कशिश भी मौजूद थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार सुबह फार्च्यूनर दीप तिराहे से बर्रा की ओर तेज रफ्तार में जा रही थी। बाइक शोरूम के सामने विपरीत दिशा से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक कनक वर्मा को मामूली चोटें आईं जबकि अंतरा सिंह और कशिश के सिर में गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक साथी संग फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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