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Kanpur News: ईंटों की रेलिंग महिला पर गिरी उपचार के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: सरावनखेड़ा में एक रिटायर्ड फौजी की पत्नी घायल होने के बाद कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। रेलवे की रेलिंग पर बंदरों के कूदने से यह हादसा हुआ। परिवार ने कानूनी कार्यवाही से इंकार किया।

Kanpur News: ईंटों की रेलिंग महिला पर गिरी उपचार के दौरान मौत

Kanpur News: सरावनखेड़ा, संवाददाता। गजनेर-रायपुर मार्ग पर सरवनखेड़ा कस्बा में तीन मंजिला मकान बनाकर एक रिटायर्ड फौजी का परिवार रहता है। ईंटों की बनी रेलिंग में बंदरों के कूद फांद करने से रेलिंग भरभरा कर बर्तन धो रही पत्नी के ऊपर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। निजी हॉस्पिटल में परिजनों ने दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। कानपुर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

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रिटायर्ड फौजी का जीवन

बिल्टी गांव निवासी रिटायर्ड फौजी धर्मेंद्र सिंह परिहार का सरवनखेड़ा कस्बे में तीन मंजिला मकान बना हुआ है। यह करीब पांच वर्ष पहले रिटायर्ड होने के बाद अपना मन अध्यात्म की ओर जोड़ते हुए गेरुवा वस्त्र धारण कर विभिन्न धार्मिक स्थानों का भ्रमण शुरु किया। साथ ही गांव में ही बने आश्रम व मंदिर का निर्माण भी कराया। वर्तमान में वह अपने आश्रम में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी सैंतालिस साल की सरला भतीजे दीप व भतीजी रोशनी सिंह के साथ रहती है। शुक्रवार सुबह साढ़े छह बजे बर्तन धोते समय तीसरे मंजिल के पीछे हिस्से में बनी रेलिंग में बंदरों के कूद फांद करने के दौरान रेलिंग पत्नी के ऊपर गिर गई। तेज आवाज पर भतीजा दौड़ा तो वहां वह घायल पड़ी थी। परिजन घायल को इलाज के लिए रीजेंसी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिवार की प्रतिक्रिया

उन्होंने मामले में वह कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस दुर्घटना में कौन घायल हुआ था?
रिटायर्ड फौजी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी।
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