Kanpur News: जाम लगाने में जिला पंचायत सदस्य सहित 22 पर मुकदमा

Kanpur News: रसूलाबाद। थाना क्षेत्र के असालतगंज के निकट गुरुवार को ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत से नाराज परिजनों व ग्रामीणों को सड़क जाम कर हंगामा करना महगा पउ़ गया। मामले में चौकी प्रभारी असालतगंज ने जिला पंचायत सदस्य सहित बारह नामजद व दस अज्ञात लोगों के खिलाफ सड़क जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने छानबीन व आरोपितों की तलाश शुरू की है। चौबेपुर रसूलाबाद निवासी उन्नीस वर्षीय हिमांशू कमल पुत्र दीन दयाल अपने चचेरे भाई अट्ठारह साल के अभिजीत पुत्र शिव कुमार के साथ गुरूवार को बिरहुन गए थे। दोपहर बाद वापस लौटते समय असालतगंज के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

सीएचसी रसूलाबाद में डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया था।घटना से उत्तेजित स्थानीय लोगों व परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था। मामले में असालतगंज चौकी प्रभारी संजय दत्त ने सड़क जाम व हंगामा करने व पुलिस से अभद्रता करने के मामले में कहिंजरी निवासी जिला पंचायत सदस्य मटल्लू यादव उर्फ विश्राम सिंह, राजीव उर्फ राजू व उसकी पत्नी प्रियंका, रावेंद्र, खुशबू पत्नी रोहित, चौबेपुर निवासी अंजली पुत्री दीनदयाल, उसके भाई शिवम, हर्षित, शोवित,साहिल,कुरियन निवादा के रामलखन व प्रभू दयाल आदि के अलावा दस अज्ञात लोगों के खिलाफ रसूलाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर रसूलाबाद शिवनारायण सिंह ने बताया कि जाम लगाने से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हुई थी। मामले में बारह नामजद सहित 22 लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश व छानबीन की जा रही है।