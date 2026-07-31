Kanpur News: ट्रक की चपेट में आए पांच साल के बच्चे की मौत
Kanpur News: सिकंदरा के बुधौली गांव में शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर पांच साल का बच्चा अंकुश की मौत हो गई। बच्चे की मां और परिवार के लोग दुख के मारे बदहवास हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
Kanpur News: सिकंदरा, संवाददाता। थाना क्षेत्र के बुधौली गांव में शुक्रवार दोपहर बाद तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर सड़क किनारे खेल रहे पांच साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इससे वहां कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुधौली गांव के रहने वाले अंशुल नट का पांच साल का पुत्र अंकुश शुक्रवार दोपहर बाद गांव के बच्चों के साथ सड़क किनारे स्थित आंबेडकर पार्क के पास खेल रहा था। रसधान से राजपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से अंकुश की बुरी तरह कुचल कर मौत हो गई।
इससे वहां कोहराम मच गया। बेटे की मौत से उसकी मां बाबू देवी बदहवास हो गई, जबकि दादी शारदा व भाई कुशल के अलावा परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने भागने का प्रयास कर रहे ट्रक चालक को पकड़ने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद इंस्पेक्टर सिकंदरा सुधाकर सिंह ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर सिकंदरा ने बताया कि ट्रक कब्जे में लेने के साथ चालक को हिरासत में लेकर छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने व परिजनों की तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।