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Kanpur News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के बिधनू में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार किसान शंकर सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। किसान काम के सिलसिले से शहर आए थे और लौटते समय यह tragic घटना हुई। पुलिस ने स्थिति की जांच की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

Kanpur News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत

Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। बिधनू में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। घाटमपुर के वीरपुर निवासी 42 वर्षीय शंकर सिंह किसान थे। छोटे भाई पूती ने बताया कि भाई मंगलवार को काम के सिलसिले से शहर आए थे। शाम को लौटते वक्त बिधनू बाजार के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए सीएचसी भेजा। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उन्हें हैलट रेफर कर दिया। जहां पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई।

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