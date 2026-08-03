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Kanpur News: खुले नाले में गिरे दो साल के मासूम बच्चे की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रसूलाबाद के विकास नगर मोहल्ले में एक दो वर्षीय बच्चा खेलते समय खुले नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन ने नाले को बंद कराने के उपाय नहीं किए। लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर आक्रोश जताया।

खुले नाले में गिरे दो साल के मासूम बच्चे की मौत
खुले नाले में गिरे दो साल के मासूम बच्चे की मौत

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। रसूलाबाद कस्बे के विकास नगर मोहल्ले में सोमवार को खेलते समय एक बच्चा मोहल्ले में खुले नाले में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

बच्चे की पहचान

विकास नगर रसूलाबाद में रहने वाले अमित दोहरे गुजरात में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। यहां उनकी पत्नी बीनू इकलौते बेटे दो वर्षीय रिहार के साथ रह रही हैं। सोमवार सुबह रिहार खेलते समय घर के पास स्थित खुले नाले में जा गिरा। काफी देर तक उसके वापस नहीं आने पर उसकी मां बीनू ने बच्चे की तलाश की। काफी देर बाद घर से पचास मीटर दूर नाले में मासूम का शव उतराता मिला। इस पर मोहल्ले के लोगों ने शव को नाले से बाहर निकला। मासूम की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया। बाबा बहादुर व दादी रानी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर रसूलाबाद थाने से एसआई राजेश प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होने बताया कि खेलते समय नाले में गिरने से बच्चे की मौत होने की बात प्राथमिक छानबीन में सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।

पूर्व की घटनाएं

एक माह पहले भी नाले में गिरी थी बच्ची, उदासीन रहे जिम्मेदार: विकास नगर रसूलाबाद में खुले नाले में एक माह पहले यहीं के संजय कुमार की पुत्री जन्नत गिर गई थी। हालांकि उसको तत्काल देख लिए जाने के कारण मोहल्ले के लोगों ने उसको नाले से निकालकर बचा लिया था। इसके बाद भी नगर पंचायत प्रशासन ने नाले को बंद कराने का प्रयास नहीं किया। परिणाम स्वरूप नाले में गिरने से दो साल के मासूम रिहार की जान चली गई। मोहल्ले के आक्रोशित लोगों व परिजनों ने नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही से घटना होने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि पूर्व में मवेशी गिरने की घटनाओं के बाद से ही नाले में पटिया डलवाने की मांग की जा रही है। लेकिन ईओ बराबर अनसुनी कर रहे हैं। वहीं ईओ कुल कमल सिंह ने पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लिया।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे के विकास नगर मोहल्ले में हुई।
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