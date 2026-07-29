Kanpur News: अनियमितता में 231 वाहनों का चालान
Kanpur News: कानपुर देहात में चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने 231 वाहनों के चालान किए हैं। हालांकि, चालकों की मनमानी और ट्रैफिक अराजकता पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। एसपी के निर्देश पर यातायात नियमों के पालन की हिदायत दी गई है, लेकिन फिर भी हेल्मेट न पहनने और गलत दिशा में चलने की घटनाएं जारी हैं।
Kanpur News: कानपुर देहात। जिले में चल रहे चेकिंग अभियान में बड़ी तादाद में वाहनों के चालान के बाद भी चालकों की मनमानी व ट्रैफिक अराजकता पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। एसपी के निर्देश पर यातायात व थानों की पुलिस के चेकिंग अभियान में यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करने के साथ ही तीन सवारी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने व गलत दिशा से आवागमन करने में 231 वाहनों का चालान कर दिया गया। इस मौके पर चालकों को सही ढंग से ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करने की भी हिदायत दी गई।
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