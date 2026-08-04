Kanpur News: गंगापुल पर ट्रक खराब, फ्लाईओवर पर दिनभर रेंगा यातायात

Kanpur News: चकेरी। जाजमऊ नये गंगापुल पर ट्रक खराब हो जाने और डायवर्जन खुल जाने के बाद मंगलवार सुबह से लेकर दोपहर तक फ्लाईओवर पर यातायात रेंगता रहा। वाहनों की लाइन जाजमऊ से लेकर नौबस्ता फ्लाईओवर तक पहुंच गई। जाम देख बड़े वाहन सर्विस लेन से निकलने लगे। जिससे सर्विस लेन पर भी जाम लगने लगा। सुबह के समय ड्यूटी पर जाने के लिए निकले लोग जाम से जूझते नजर आये। दोपहर के बाद यातायात पूरी तरह से सामान्य हो सका। मंगलवार सुबह औरैया निवासी चालक राजेश ट्रक लेकर कानपुर से उन्नाव की तरफ जा रहा था। तभी नए गंगापुल के बीच में पहुंचते ही अचानक ट्रक खराब हो गया।

जिसके बाद अन्य वाहनों को निकलने में समस्या होने लगी। धीरे-धीरे वाहनों की लाइन बढ़ने लगी और हरजिन्दर नगर चौराहे के आगे तक पहुंच गई। सूचना पाकर मौके पर यातायात पुलिस ने क्रेन की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक को हटवाया। उन्नाव जाने वाली लेन तो चलने लगी, लेकिन रामादेवी फ्लाईओवर पर डायवर्जन हटने के बाद रूमा से लेकर रामादेवी होते हुए नौबस्ता तक करीब 16 किलोमीटर तक जाम वाहनों की लाइन लगी रही। वाहन रेंग-रेंगकर निकल रहे थे। धीर-धीरे वाहनों की लाइन नौबस्ता के आगे तक बढ़ती गई। यातायात पुलिसकर्मी वाहनों को चलाने की मशक्कत करते रहे। वहीं सुबह के समय ड्यूटी और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी जाम की समस्या से जूझना पड़ा। करीब चार बजे के बाद यातायात सामान्य हो सका।