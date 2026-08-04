Kanpur News: गंगापुल पर ट्रक खराब, फ्लाईओवर पर दिनभर रेंगा यातायात
Kanpur News: जाजमऊ के नए गंगापुल पर ट्रक खराब होने के कारण मंगलवार सुबह से दोपहर तक यातायात बाधित रहा। वाहनों की लंबी कतार जाजमऊ से नौबस्ता फ्लाईओवर तक पहुँच गई। यातायात पुलिस ने मिलकर एक घंटे में ट्रक को हटाया, लेकिन फिर भी चार बजे तक जाम की समस्या बनी रही।
Kanpur News: चकेरी। जाजमऊ नये गंगापुल पर ट्रक खराब हो जाने और डायवर्जन खुल जाने के बाद मंगलवार सुबह से लेकर दोपहर तक फ्लाईओवर पर यातायात रेंगता रहा। वाहनों की लाइन जाजमऊ से लेकर नौबस्ता फ्लाईओवर तक पहुंच गई। जाम देख बड़े वाहन सर्विस लेन से निकलने लगे। जिससे सर्विस लेन पर भी जाम लगने लगा। सुबह के समय ड्यूटी पर जाने के लिए निकले लोग जाम से जूझते नजर आये। दोपहर के बाद यातायात पूरी तरह से सामान्य हो सका। मंगलवार सुबह औरैया निवासी चालक राजेश ट्रक लेकर कानपुर से उन्नाव की तरफ जा रहा था। तभी नए गंगापुल के बीच में पहुंचते ही अचानक ट्रक खराब हो गया।
जिसके बाद अन्य वाहनों को निकलने में समस्या होने लगी। धीरे-धीरे वाहनों की लाइन बढ़ने लगी और हरजिन्दर नगर चौराहे के आगे तक पहुंच गई। सूचना पाकर मौके पर यातायात पुलिस ने क्रेन की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक को हटवाया। उन्नाव जाने वाली लेन तो चलने लगी, लेकिन रामादेवी फ्लाईओवर पर डायवर्जन हटने के बाद रूमा से लेकर रामादेवी होते हुए नौबस्ता तक करीब 16 किलोमीटर तक जाम वाहनों की लाइन लगी रही। वाहन रेंग-रेंगकर निकल रहे थे। धीर-धीरे वाहनों की लाइन नौबस्ता के आगे तक बढ़ती गई। यातायात पुलिसकर्मी वाहनों को चलाने की मशक्कत करते रहे। वहीं सुबह के समय ड्यूटी और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी जाम की समस्या से जूझना पड़ा। करीब चार बजे के बाद यातायात सामान्य हो सका।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।