Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: आनंदेश्वर मंदिर व बिठूर में चौतरफा बदला रहेगा ट्रैफिक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में 2 अगस्त रविवार रात 11 बजे से 3 अगस्त सोमवार रात 12 बजे तक आनंदेश्वर मंदिर और बिठूर के घाटों जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक ने बैरियर और अतिरिक्त फोर्स तैनात किया है। आम जनता से आकस्मिक सेवाओं को प्राथमिकता देने की अपील की गई है।

Kanpur News: आनंदेश्वर मंदिर व बिठूर में चौतरफा बदला रहेगा ट्रैफिक

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर 2 अगस्त रविवार की रात 11 बजे से 3 अगस्त सोमवार की रात 12 बजे तक आनंदेश्वर मंदिर परमट मार्ग औऱ बिठूर के घाटों पर जाने वाले रास्तों पर चौतरफा ट्रैफिक बदला रहेगा। डायवर्जन प्वाइंटों पर डीसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुमार ने बैरियर के साथ ही अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कराया है। यूं रहेगा डायवर्जन

ये भी पढ़ें:Mainpuri News: श्रावण मास में श्रद्धालुओं को आवागमन में नहीं होगी दिक्कत

यहाँ ट्रैफिक डायवर्जन

- गंगाबैराज से कर्बला चौराहा, कंपनी बाग चौराहा की ओर कोई भी मध्यम एवं भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन मंधना होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

अन्य स्थानों की जानकारी

- यश कोठारी चौराहा से सिंहपुर, कल्यानपुर एवं यशकोठारी चौराहा से बिठूर कस्बा की ओर कोई भी मध्यम एवं भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन मंधना होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

यहाँ खड़े करेंगे वाहन

- बक्कल पार्किंग परमट मंदिर

- टैफ्को मेन गेट से बक्कल पार्किंग तक रोड के बायीं तरफ

- ग्रीन पार्क स्टेडियम के पीछे रोड के दोनों तरफ

- यूनियन बैंक तिराहे से डीएवी कालेज तिराहा तक

- ग्रीन पार्क चौराहा से शराबगद्दी तिराहे तक सड़क के दोनों तरफ

- चुंगी चौराहे के सामने खाली प्लाट (कल्यानपुर-बिठूर रोड)

- चौबेपुर-बिठूर मार्ग के पास खाली प्लाट

अपील

नोट- आमजनों से अपील की गई है कि वे आकस्मिक सेवाओं जैसे एंबुलेंस और दमकल गाड़ियों को निकलने में वरीयता दें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।