Kanpur News: कांवड़ यात्रा पर भारी वाहन रोके, लगा जाम
Kanpur News: कानपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने रामादेवी से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को रोका। इन वाहनों को जीटी रोड या एलिवेटेड रोड पर मोड़ दिया गया, जिससे जाम की समस्या बढ़ गई। ट्रैफिक गति धीमी हो गई और हल्के वाहनों को समस्या का सामना करना पड़ा। यह डायवर्जन सोमवार रात 12 बजे तक रहेगा।
Kanpur News: कानपुर। कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रामादेवी से सीधे लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को रोक दिया। इन वाहनों को या तो जीटी रोड से फतेहपुर या फिर एलिवेटेड रोड से प्रयागराज को मोड़ा तो जाम लगा। शनिवार को ट्रैफिक भी ठीकठाक था। भारी वाहनों के जमावड़े से हल्के वाहनों को दिक्कतें हुईं। इस वजह से एलिवेटेड और सर्विस लेन पर रामादेवी चौराहे के चौतरफा ट्रैफिक रेंगते रहा। रामादेवी चौराहे पर फतेहपुर साइड मुहाने पर चर्च से लेकर बंगाली कालोनी रोड के मोड़ तक तिपहिया वाहनों के कब्जे और फलों के ठेले की वजह से जाम ने विकराल रूप लिया।
इससे ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने में पसीना छूट गया। रात 8 से नौ बजे के बीच अधिक वाहन लोड रहा तो दिक्कतें अधिक हुईं। रामादेवी चौराहे पर लखनऊ जाने वाले हल्के वाहनों के इंतजार में खड़ी भीड़ की वजह से ट्रैफिक फंसते हुए निकला। यह डायवर्जन सोमवार की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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