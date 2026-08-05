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Kanpur News: बारिश होते ही सरवनखेड़ा-रायपुर रोड पर टैंकरों की पार्किंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: सरवनखेड़ा में बारिश के कारण रायपुर-गजनेर मार्ग पर गोगूमऊ गांव के पास एचपीसीएल ऑयल डिपो के बाहर टैंकरों की पार्किंग से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे छात्रों के लिए सड़क की आधी जगह बचती है, जो हादसे का कारण बन सकती है। प्रशासन ने धरना हटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

Kanpur News: बारिश होते ही सरवनखेड़ा-रायपुर रोड पर टैंकरों की पार्किंग

Kanpur News: सरवनखेड़ा,संवाददाता। बारिश के चलते रायपुर-गजनेर मार्ग पर गोगूमऊ गांव के निकट स्थित एचपीसीएल ऑयल डिपो के बाहर टैंकरों की पार्किंग हो जाती है। इससे हादसों का दावत दिया जा रहा है और तमाम निर्देश के बावजूद सड़क की पार्किंग पर कोई अंकुश नहीं हो पा रहा है। जबकि वही गोगूमऊ रेलवे क्रॉसिंग पर सेतु निगम ने ओवरब्रिज बनने के कारण पहले से ही लोग समस्या से जूझ रहे हैं। रायपुर गजनेर मार्ग पर एक तरफ एचपीसीएल डिपो बना है वहीं दूसरी तरफ बीपीसीएल प्लांट भी तैयार हो है। सोमवार से रुक-रुक कर हल्की बारिश होने के कारण कच्ची व पार्किंग में खाली पड़ी जगह में पानी भर जाने से ड्राइवरों ने टैंकरों को रोड पर दोनों तरफ से सटाकर खड़ा करना शुरु कर दिया है।

इससे वहां जाम की स्थित बन जाती है। पास में ही फूलेश्वर महादेव इंटर कालेज संचालित है। यहां पर आने वाले सैकड़ों बच्चों के लिये सिर्फ आधी सड़क बचती है। जाम से जूझने के साथ ही बच्चों को हादसे का भी खतरा बना हुआ है। इसके बाद भी गोगूमऊ में आधी सड़क पर कब्जा रखने वाले टैंकरों के लिये कोई इंतजाम नहीं है। कभी-कभी तो बीच सड़क पर आड़े तिरछे खड़े होते हैं। इसके कारण वहां पर टू लेन सड़क सिंगल लेन में बदल जाती है। शासन ने हाई-वे से सटे ढाबा और दुकानों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के निर्देश दिए थे,लेकिन इसका असर गोगूमऊ गांव के पास बने डिपो में नहीं दिखाई दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर विवेक कुमार यादव ने बताया कि जानकारी नहीं है। वहां पर दो सिपाही की ड्यूटी लगाई गई है और यदि अभी भी खड़े होते हैं तो कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा। वहां पर बनी पार्किंग में ही टैंकर खड़े कराये जायेंगें।

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