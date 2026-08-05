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Kanpur News: पार्किंग के नाम पर होती वसूली, बीच सड़क वाहनों का स्टैंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रसूलाबाद कस्बे में नगर पंचायत द्वारा वाहन स्टैंड के नाम पर वसूली की जा रही है। चौराहे पर वाहनों का जमावड़ा रहने से स्कूली बच्चों और राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने डीएम को शिकायत पत्र सौंपा था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

Kanpur News: पार्किंग के नाम पर होती वसूली, बीच सड़क वाहनों का स्टैंड

Kanpur News: रसूलाबाद, संवाददाता। रसूलाबाद कस्बे में नगर पंचायत द्वारा वाहन स्टैंड के नाम पर वाहनों से वसूली की जा रही है लेकिन चौराहे व तिराहे पर बीच सड़क वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। स्कूली बच्चों व राहगीरों का निकलना तक मुश्किल हो रहा है। रसूलाबाद कस्बे में चौराहे व तिराहे पर दर्जनों आटो,टैंपो व ई-रिक्शा सहित दिल्ली जाने वाली बसों का जमावड़ा लगा रहता है। जबकि नगर पंचायत द्वारा वाहन पार्किंग के नाम पर वाहन चालकों से हजारों रुपये की वसूली की जा रही है। बीच सड़क पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहने से जाम की स्थिति बन रही है। स्कूली बच्चों व राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने इस समस्या के लिए डीएम को शिकायती पत्र सौंपा था।

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समस्या का समाधान

डीएम के निर्देश पर कुछ दिनों तक सड़कें खाली कराने की खानापूरी की गई। उसके बाद जिम्मेदार अफसर शांत होकर बैठ गए। पिछले साल आरपीएस इण्टर कालेज की छात्रा सड़क पर अवैध पार्किंग के चलते ट्रक की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गई थी। इसके अलावा भी कई दुर्घटना हो चुकी हैं। पिछले महीने चौराहे के निकट तुलसी नगर वार्ड निवासी राम सिंह की पिकअप की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई थी। दिल्ली जाने वाली निजी बसें बिना परमिट के संचालित हो रही हैं। यह बसें सड़क पर खड़ी रहती हैं लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सावन माह में दर्शनार्थियों की भीड़ भाड़ होने के बाद भी नगर पंचायत प्रशासन अतिक्रमण पर कोई रोकथाम नहीं लगा सका है। स्थानीय व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। दुकानों के आगे चालक वाहनों को खड़ा कर देते हैं। विरोध करने पर चालक परिचालक झगड़ा फसाद पर आमादा हो जाते हैं.

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पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी

नगर पंचायत के जिम्मेदार विकास नगर में बने नाले को पीडब्ल्यूडी का नाला बताकर उसे ढकने की जिम्मेदारी से किनारा किये हैं। इसमें सोमवार को एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं पीडब्ल्यूडी की सड़क पर हो रही वाहनों की पार्किंग का शुल्क नगर पंचायत वसूल रही है। इससे नगर पंचायत की दोहरी नीति सामने आ रही है।

सामान्य प्रश्न

रसूलाबाद में वाहन पार्किंग की स्थिति क्या है?
रसूलाबाद में वाहन स्टैंड के नाम पर वसूली की जा रही है, लेकिन चौराहे व तिराहे पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है।
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