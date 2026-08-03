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Kanpur News: पीएसी जवान के बंद मकान से चोरों ने लाखों के जेवर पार किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: झींझक के इंदिरा नगर में पीएसी जवान यतेन्द्र दुबे के बंद मकान में चोरों ने लाखों रुपये के जेवर चुरा लिए। जवान की मां और पत्नी इटावा गई थीं, जब यह घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

पीएसी जवान के बंद मकान से चोरों ने लाखों के जेवर पार किए
पीएसी जवान के बंद मकान से चोरों ने लाखों के जेवर पार किए

Kanpur News: झींझक, संवाददाता। झींझक कस्बे के इंदिरा नगर वार्ड में रहने वाले पीएसी जवान के बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपये के जेवर उड़ा दिये। घटना के समय जवान की मां और पत्नी उससे मिलने इटावा गईं थीं। झींझक कस्बे के इंदिरा नगर निवासी यतेन्द्र दुबे 28 वीं वाहिनी पीएसी इटावा में तैनात हैं। दो दिन पहले यतेन्द्र की मां रामरानी बहू रंजना के साथ बेटे के पास इटावा गईंथीं। मकान में ताला बंद था। सोमवार को को लौट कर आने पर मकान के अंदर गई तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर घर की अलमारी और बख्शे के ताले तोड़कर लाखों के जेवर और कीमती सामान चोरी कर ले गये।

मामले में परिजनों ने झींझक चौकी को लिखित शिकायत दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है। हालांकि अभी पुलिस को घटना को लेकर कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं चोरी की घटना के बाद लोगों में नाराजगी है। वहीं मंगलपुर के इंस्पेक्टर क्राइम इंद्रजीत सिंह ने घटना की जानकारी से इंकार किया है।

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