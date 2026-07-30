Kanpur News: बंद घर का ताला तोड़ लाखों के आभूषण-नगदी चोरी

Kanpur News: कानपुर देहात। अकबरपुर रोड रूरा में एचडीएफसी बैंक के पास बंद मकान का ताला तोड़ चोर लाखों कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती सामान चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह घर की सफाई के लिए पहुंचे उनके रिश्तेदार को ताला टूटा व सामान बिखरा पड़ा मिला। इस पर उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के साथ अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रूरा कस्बे में अकबरपुर रोड किनारे एचडीएफसी बैंक के सामने मड़ौली गांव के रमाकांत मिश्रा अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। गत 17 जुलाई को वह पत्नी सरोज मिश्रा के साथ अमरनाथ यात्रा पर गए हैं जबकि उनका पुत्र आशुतोष मिश्रा सोमवार को किसी काम से चेन्नई गया था।

बुधवार रात में चोरों ने बंद मकान के गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसने के बाद दो कमरों में रखी अलमारियों व बक्से के ताला तोड़कर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती समान चोरी कर लिया। गुरुवार सुबह सफाई के लिए उनके घर गए शिवाजी नगर मोहल्ले में रहने वाले सोनू तिवारी गेट का ताला टूटा देख सन्न रह गए। अंदर कमरों के साथ ही अलमारियों के ताले खुले मिलने व सामान बिखरा देख उनको चोरी की जानकारी हुई। इस पर उन्होंने गृहस्वामी के साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी। चोरी की जानकारी होने पर मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर चौकी इंचार्ज विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। एसओ रूरा सुधीर भरद्वाज ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। गृहस्वामी के वापस आने व तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।