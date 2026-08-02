Kanpur News: चोर ने टीनशेड व जाली काटकर बुक स्टाल से उड़ाये रुपये

Kanpur News: मूसानगर, संवाददाता। थाना से चंद कदम दूर स्थित दो दुकानों से चोरों ने टीनशेड और जाली काटकर गुल्लक में रखे हजारों रुपये पार कर दिये। सड़क पर पुलिस की गश्ती के बावजूद बेखौफ चोरों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं एक दुकान से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने भिटरिया गांव के किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। मूसानगर थाना क्षेत्र के चौराहा पर स्थित गौसगंज निवासी राजेश ओमर की शक्ति बुक डिपो की दुकान में जाली काटकर दुकान के अंदर प्रवेश किये चोर ने गुल्लक का लॉक तोड़कर करीब 6 हजार रूपये निकाल लिए। इसके बाद बगल में ही हबीब मेडिकल स्टोर का टीनशेड काटकर गुल्लक में रखे करीब 5 हजार रूपये चोरी कर लिए।