Kanpur News: भोले बाबा मेरी गली आया करो के कीर्तन ने भक्तों का मन मोहा

Kanpur News: पुखरायां, संवाददाता। कस्बे के बड़े महादेव मंदिर में सावन मास के प्रथम सोमवार की शाम शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का फूलों भव्य श्रृंगार किया और महाआरती के बाद कीर्तन पार्टी के कलाकारों ने भोलेनाथ के विभिन्न भजन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। बड़े महादेव मन्दिर में सावन के प्रथम सोमवार की शाम शिव भक्त मुन्ना पुजारी, कन्हैया गौड़, मनोज गौड़, शिवम गर्ग, अखिलेश सोनी, जीतू शर्मा, हरिओम गुप्ता, लकी शर्मा, लल्ला तिवारी, प्रफुल्ल गोयल, प्रसून गोयल, गिरजा तिवारी, बिपिन त्रिवेदी, अंकित अग्निहोत्री आदि शिव भक्तों ने श्रद्धाभाव से महाआरती की और कीर्तन पार्टी के गायक श्रवण कुमार ने भोलेनाथ के भजन में कहा कि, भोले बाबा मेरी गली आया करो, प्यार वाला डमरू बजाया करो, डमरू की आवाज सुनकर गणपति चले आते हैं, छोड़ परिक्रमा डमरू में रम जाते हैं।