Kanpur News: मंदिर में ताला बंद कर नीला झंडा लगाए जाने से तनाव

Kanpur News: डेरापुर के कुढ़ावल गांव में एक शिव मंदिर में ताला डालकर नीला झंडा लगाने से तनाव का माहौल बन गया। शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुलिस ने ताला खुलवाया और झंडा उतरवाया। गांव में शांति स्थापित करने के लिए पुलिस की निगरानी जारी रहेगी।

Kanpur News: डेरापुर, संवाददाता। थाना क्षेत्र के कुढ़ावल गांव के एक शिव मंदिर में गुरूवार रात में कुछ लोगों ने ताला डालकर नीला झंडा लगा दिया। शुक्रवार सुबह जानकारी होते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों के हंगामा करने की जानकारी पर बजरंगदल कार्यकर्ता गांव पहुंचे और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। इस पर डेरापुर पुलिस व राजस्व कर्मियों के साथ पहुंचे प्रभारी तहसीलदार ने लोगों को समझाकर ताला खुलवाकर झंडे को उतरवाया। इसके बाद मामला शंात हो सका।

मंदिर की स्थिति कुढ़ावल गांव में दलित बस्ती में एक शिव मंदिर बना है। मंदिर में पिछले चार माह से रंगाई पुताई व परिसर की सफाई का काम चलने के कारण बंद चल रहा था। काम पूरा होने के बाद यहां 30 जुलाई से पूजन शुरू हुआ था। गुरूवार रात में दलित बस्ती के कुछ लोगों ने मंदिर में ताला डालने के साथ ही नीला झंडा लगा दिया। शुक्रवार सुबह जानकारी होने पर गांव में तनाव का माहौल बन गया। उत्तेजित ग्रामीणों ने घटना के विरोध में हंगामा करने के साथ बजरंगदल कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी।

पुलिस का हस्तक्षेप ग्रामीणों की सूचना पर बजरंगदल के राम त्रिवेदी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गांव पहुंच गए। उन लोगों की सूचना पर प्रभारी तहसीलदार जितेंद्र द्विवेदी, इंस्पेक्टर डेरापुर धीरेंद्र सिंह पुलिस व राजस्व कर्मियों के साथ गांव पहुंचे और लोगों को समझाकर शंात कराया। अभिलेख देखकर लेखपाल श्रीधर शुक्ल ने अफसरों को बताया कि प्रेमनारायण तिवारी, पन्नालाल तिवारी के नाम दर्ज गाटा संख्या 52 में यह मंदिर बना है। जबकि दलित बस्ती के लोगों ने इस मंदिर को अपने पूर्वजों द्वारा बनवाने की बात कही। छानबीन के बाद पुलिस ने मंदिर का ताला खुलवाने के साथ ही वहां लगाए गए नीले झंडे को उतरवा दिया। इंस्पेक्टर डेरापुर ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाकर शंात कराने के बाद मंदिर का ताला खुलवा दिया गया है। इसके बाद मंदिर में पूजन पाठ शुरू होने से माहौल शांत हो गया है। इसके बावजूद पुलिस कर्मियों को गांव में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है।