Kanpur News: पापड़ न मिलने पर छात्र ने फांसी लगा दी जान
Kanpur News: बिठूर के पारा प्रतापपुर गांव में 16 वर्षीय छात्र अनमोल विश्वकर्मा ने अपनी दादी द्वारा पापड़ नहीं भूंजाने पर फंदा लगा लिया। दादी धान रोपाई करने गई थी, जब अनमोल ने पापड़ तलने के लिए कहा। जवाब न मिलने पर उसने आत्महत्या कर ली। परिवार में शोक की लहर है।
Kanpur News: बिठूर, संवाददाता। बिठूर के पारा प्रतापपुर गांव में दादी ने पापड़ नहीं भूंजा। इससे आहत हो कर ग्यारहवीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। शव लटका देख घर में कोहराम मच गया। पारा प्रतापपुर गांव निवासी प्रेम शंकर विश्वकर्मा का 16 वर्षीय बेटा अनमोल विश्वकर्मा मंधना के बीपीएमजी इंटर कालेज में ग्यारहवीं छात्र था। सुबह दादी कुसुमा देवी धान रोपाई करने गई थीं। वह दोपहर वापस घर पर आईं। तभी नाती अनमोल ने पापड़ तलने की बात कही। दादी ने कहा अभी गर्मी बहुत है शाम को तल दूंगी। इस पर वह घर में बर्तन फेंकने लगा। दादी ने कहा अभी बाबा को बुला कर लाती हूं।
इसके बाद छात्र कमरे में चला गया। कमरा अंदर से बंद कर दुप्पटे से फांसी लगा ली। बहन ने आकर देखा, आवाज दी पर कोई जवाब न मिलने पर खिड़की से झांक कर देखा तो वह चीख पड़ी। पड़ोसी आए दरवाजा तोड़ा तो शव लटक रहा था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।