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Kanpur News: पापड़ न मिलने पर छात्र ने फांसी लगा दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: बिठूर के पारा प्रतापपुर गांव में 16 वर्षीय छात्र अनमोल विश्वकर्मा ने अपनी दादी द्वारा पापड़ नहीं भूंजाने पर फंदा लगा लिया। दादी धान रोपाई करने गई थी, जब अनमोल ने पापड़ तलने के लिए कहा। जवाब न मिलने पर उसने आत्महत्या कर ली। परिवार में शोक की लहर है।

Kanpur News: पापड़ न मिलने पर छात्र ने फांसी लगा दी जान

Kanpur News: बिठूर, संवाददाता। बिठूर के पारा प्रतापपुर गांव में दादी ने पापड़ नहीं भूंजा। इससे आहत हो कर ग्यारहवीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। शव लटका देख घर में कोहराम मच गया। पारा प्रतापपुर गांव निवासी प्रेम शंकर विश्वकर्मा का 16 वर्षीय बेटा अनमोल विश्वकर्मा मंधना के बीपीएमजी इंटर कालेज में ग्यारहवीं छात्र था। सुबह दादी कुसुमा देवी धान रोपाई करने गई थीं। वह दोपहर वापस घर पर आईं। तभी नाती अनमोल ने पापड़ तलने की बात कही। दादी ने कहा अभी गर्मी बहुत है शाम को तल दूंगी। इस पर वह घर में बर्तन फेंकने लगा। दादी ने कहा अभी बाबा को बुला कर लाती हूं।

इसके बाद छात्र कमरे में चला गया। कमरा अंदर से बंद कर दुप्पटे से फांसी लगा ली। बहन ने आकर देखा, आवाज दी पर कोई जवाब न मिलने पर खिड़की से झांक कर देखा तो वह चीख पड़ी। पड़ोसी आए दरवाजा तोड़ा तो शव लटक रहा था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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