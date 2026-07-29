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Kanpur News: आंगन के जाल में किशोरी ने फांसी लगा की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: मूसानगर के बम्हरौली गांव में 17 वर्षीय अर्चना ने हाल ही में इंटर की परीक्षा दी थी। पिछले कुछ दिनों से वह उदास थी। मंगलवार शाम, जब परिवार खेत में था, अर्चना ने घर में फांसी लगा ली। उसकी बड़ी बहन ने शव देखा और कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kanpur News: आंगन के जाल में किशोरी ने फांसी लगा की आत्महत्या

Kanpur News: मूसानगर। थाना क्षेत्र के बम्हरौली गांव के रहने वाले भूपनारायण की सत्रह साल की पुत्री अर्चना ने इसी साल इंटर की परीक्षा दी थी। इधर कुछ दिनों से किसी बात को लेकर वह गुमसुम रह रही थी। मंगलवार शाम को उसके परिजन खेतों पर गए थे। घर में मौजूद अर्चना ने आंगन के जाल में साड़ी से फांसी लगा ली। कुछ देर में घर पहुंची उसकी बड़ी बहन रचना घर में गई तो अर्चना का शव फंदे से लटका देख वह बिलखने लगी। जानकारी होते ही उसके घर में कोहराम मच गया। बेटी की मौत से उसकी मां सुधा बदहवास हो गई।

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जबकि भाई आशीष व छोटी बहन लक्ष्मी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर गांव पहुंची एसओ मूसानगर अमिता वर्मा ने गांव पहुंचकर परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसओ मूसानगर ने बताया कि परिजन किशोरी के आत्महत्या करने की वजह नहीं बता सके हैं। घटना की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।

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