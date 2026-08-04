Kanpur News: एक माह से बुखार से पीड़ित महिला की मौत

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। रूरा थाना क्षेत्र के सुनवर्षा गांव में एक माह से बुखार से पीड़ित चल रही महिला की सोमवार रात में अचानक मौत हो गई। जानकारी होने पर गांव पहुंचे उसके मायके वालों ने बीमारी से मौत को संदिग्ध बता पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गांव पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ व छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम को भेजा है।सुनवर्षा गांव के रहने वाले अखिलेश यादव की शादी तीन साल पहले खाटू खेडा थाना महाराजपुर कानपुर नगर की रहने वाली शैल कुमारी से हुई थी। परिजनों के अनुसार वह पिछले एक माह से बुखार से पीड़ित थी।

उसका इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। हाल ही में परिजन उसे घर ले आए थे। सोमवार रात में उसकी अचानक मौत हो गई। इसकी जानकारी होने पर मृतका के मायके से उसके भाई नीरज व परिजन सुनवर्षा आए। उन लोगों ने शैल कुमारी की मौत को संदिग्ध बता पुलिस को सूचना दी। इसके बाद रूरा थाने से एसआई उदय सिंह ने गांव पहुंचकर परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसओ रूरा सुधीर भारद्वाज ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में परिजनों ने बीमारी से मौत होने की बात कही है। जबकि मृतका के मायके वालों को इस पर संदेह है। घटना की छानबीन हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।