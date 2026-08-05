Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: उर्सला के आर्थो सर्जन पर वसूली का आरोप, सीएम से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में, ortho सर्जन डॉ आशीष मिश्रा पर मरीज से इंजेक्शन के पैसे के रूप में 500 रुपये वसूलने का आरोप लगा है। अधिवक्ता नसीम अख्तर ने सीएम से शिकायत की है कि उन्होंने अस्माइल को इलाज के लिए पैसे मांगे। डॉ मिश्रा ने इसे निराधार कहा है और शिकायतकर्ता के खिलाफ भी शिकायतें की हैं।

Kanpur News: उर्सला के आर्थो सर्जन पर वसूली का आरोप, सीएम से शिकायत

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। उर्सला के आर्थो सर्जन पर मरीज से इंजेक्शन के नाम पर पांच सौ रुपये लेने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता नसीम अख्तर ने सर्जन डॉ आशीष मिश्रा के खिलाफ वसूली की शिकायत सीएम से की है। उन्होंने पत्र के जरिए बताया कि 27 जुलाई को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से रिटायर इस्माइल की कोहनी में दर्द था। डॉ मिश्रा को दिखाया तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाने को कहा और इसके एवज में पांच सौ रुपये ले लिए। वहीं, डॉ आशीष का कहना है कि शिकायतकर्ता आए दिन किसी न किसी बात पर दबाव बनाया करते हैं। उनकी अशोभनीय व्यवहार की शिकायतें भी कई डॉक्टर प्रबंधन से पहले कर चुके हैं।

पांच सौ रुपये लेने का आरोप सरासर गलत है। रुपये लेने का कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।