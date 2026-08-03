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Kanpur News: बनीपारा रोड पर नहीं जायेंगें भारी वाहन, चौबेपुर से भी नहीं आयेंगे शिवली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात में जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों के पास पार्किंग की व्यवस्था और रूट डायवर्जन किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है। भारी वाहनों का मंदिर मार्ग पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

Kanpur News: बनीपारा रोड पर नहीं जायेंगें भारी वाहन, चौबेपुर से भी नहीं आयेंगे शिवली

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। जिले के प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक के लिए जुटने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ ही कावंड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मंदिरों में सीसीटीवी लगवाने के साथ श्रद्धालुओं के वाहनों को मंदिरों से दूर खडे करने के लिए पार्किंग की व्यवसथा की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रूट डायवर्जन करने के साथ ही प्रमुख मार्गों पर रूट संकेतक के बोर्ड भी लगवाए है। जनपद में बनीपारा जिनई स्थित बाणेश्वर महादेव मंदिर, रसूलाबाद के धर्मगढ़ मंदिर, अमरौधा के महाकालेश्वर मंदिर में प्रमुख रूप से दूरस्थ स्थानों से जलाभिषेक के आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा बिठूर व खेरेश्वर से जल लेकर आने वाले कांवडियों की सुरक्षा व सकुशल यात्रा संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

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सुरक्षा इंतजाम

इसके तहत एसपी के निर्देश पर जहां इन मंदिरों को जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं मंदिरों तक पहुंचने के लिए जगह- जगह रूट संकेतक बोर्ड भी लगवाए गए हैं। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं व आम लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने कंट्रोल रूम को क्रियाशील करा दिया है। इसके तहत लोग कंट्रोल रूम के नंबरों 9454417452 व 8707083336 पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने पुलिस को प्रमुख मंदिरों वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश सख्ती से रेाकने के निर्देश दिए हें। इसके साथ ही वाहन चालकों से एंबुलेंस को प्राथमिकता देते हुए तुरंत रास्ता देने का अनुरोध किया है।

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जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन

सोमवार को जलाभिषेक व कांवड़ यात्रा के चलते रूट डायवर्जन श्रावण माह के सोमवार को प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं व कांवड़ यात्रा के चलते दो अगस्त शाम से 3 अगस्त राि_त्र 12 बजे तक भारी वाहन मंदिर मागार्े पर नहीं चलेंगे। इसी तरह 9 अगस्त से 11 अगस्त तक, 16 अगस्त से 17 अगस्त तक व 23 अगस्त से 24 अगस्त मध्यारात्रि तक मंदिर मागार्ें पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में चौबेपुर से शिवली की ओर आने वाले भारी वाहन चौबेपुर, कल्यानपुर, पनकी से हाई-वे से वाया बाराजोड़ होकर निकलेगे। जबकि कल्यानपुर से शिवली, मैथा की तरफ आने वाले भारी वाहनों को ग्राम टिकरा से बाएं मोड़कर सचेंडी से हाई-वे से होकर निकालने की व्यवस्था की गई है। इनके अलावा अरौल से रसूलाबाद, बिल्हौर से रसूलाबाद व कन्नौज/ औरैया से याकूबपुर तिराहा होकर रसूलाबाद आने वाले भारी वाहनों का आना इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। इनके अलावा अकबरपुर से रूरा मार्ग की तरफ जाने वाले भारी वाहनों का दिन में सुबह सात से रात 10 बजे तक प्रवेश पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि बिरहाना (सिकन्दरा) से झींझक मार्ग की तरफ जाने वाले भारी वाहनों व रनियां से मैथा मार्ग की तरफ जाने वाले भारी वाहनों का सुबह आठ से रात 10 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

सामान्य प्रश्न

कानपुर देहात में जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं?
जिले के प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी लगवाए गए हैं और श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवसथा की गई है।
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