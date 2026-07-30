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Kanpur News: बिना रजिस्ट्रेशन व मानकविहीन चल रहे कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्रवाई

By Abhishek Singh
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: मानकों की अनदेखी और बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Kanpur News: बिना रजिस्ट्रेशन व मानकविहीन चल रहे कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्रवाई

Kanpur News: कानपुर। मानकों की अनदेखी और बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अग्निशमन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और बिजली विभाग की टीम आपस में समन्वय स्थापित विशेष अभियान चलाए। वहीं, कोचिंग संचालकों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन 7607642442 बनाई गई है। हर कार्य दिवस में सुबह दस से शाम पांच बजे के बीच कोचिंग संचालक अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। एडीएम सिटी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला में संचालित कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था, सुरक्षा और नियम को लेकर आवश्यक बैठक हुई। इसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा, केस्को के अधिशाषी अभियंता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नामित नोडल अधिकारी डॉ. श्याम मिश्रा ने हिस्सा लिया।

एडीएम सिटी ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थान अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करें। आपातकालीन निकास द्वार, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था और भवन की संरचनात्मक मजबूती को सुनिश्चित किया जाए। बिना वैध अनुमति या पंजीकरण के संचालित हो रहे कोचिंगों के खिलाफ अभियान चलाएं, जिसको लेकर तीनों विभाग मिलकर कमेटी गठित करें। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सभी कोचिंग संचालकों से मानक का पालन करने और अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का निर्देश दिया।

Abhishek Singh

लेखक के बारे में

Abhishek Singh

शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग

B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


शिक्षा और खेल विजन

शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार

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