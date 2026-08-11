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Kanpur News: 'कपड़ा बाजार और रेडीमेड बाजार एक दूसरे के पूरक'

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर कपड़ा कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र गुलाटी ने मंगलवार को बैठक में कहा कि कपड़ा बाजार और रेडीमेड बाजार एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर प्रयास करना आवश्यक है। इस अवसर पर अन्य कई प्रमुख व्यापारी और समिति के सदस्य भी उपस्थित थे।

Kanpur News: 'कपड़ा बाजार और रेडीमेड बाजार एक दूसरे के पूरक'

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर कपड़ा बाजार और रेडीमेड बाजार एक दूसरे के पूरक हैं। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। ये बातें कानपुर कपड़ा कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र गुलाटी ने कहीं। वह मंगलवार को आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कपड़ा कमेटी के प्रधान सचिव दीपक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र, भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, जिला संयुक्त मंत्री रुमित सिंह सागरी समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

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