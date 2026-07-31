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Kanpur News: दावे हजार, मूसानगर में सड़क पर घूम रहे अन्ना जानवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: मूसानगर में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अन्ना जानवरों पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। इससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं और राहगीर भी परेशान हैं। गोशालाओं के निर्माण के बावजूद जानवर सड़क पर घूमते नजर आते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

Kanpur News: दावे हजार, मूसानगर में सड़क पर घूम रहे अन्ना जानवर

Kanpur News: मूसानगर, संवाददाता। क्षेत्र में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अन्ना जानवरों पर अंकुश नहीं लग रहा है,जबकि प्रशासन समस्या से निपटने को हजारों दावे कर रहा है। अन्ना जानवरों पर अंकुश न लगने से किसानों के साथ-साथ राहगीर भी मुसीबत झेल रहे हैं।किसान अपने खेतों में बुवाई के बाद फसल की रखवाली करना आफत है। यदि किसान घंटे भर खेत छोड़ देते हैं तो अन्ना मवेशियों का झुंड फसल को बर्बाद कर देता है। कुछ गोशालाओं के निर्माण से लोगों को जैसे तैसे राहत मिली तो सड़कों पर इनके झुंडों से जूझना पड़ रहा है। मूसानगर के हलिया मोड़, सरांय, गजनेर रोड सहित ऐसी कोई सड़क नहीं।

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जहां पर जानवरों के झुंड न मिल जाएं। इनके कारण अनेक बार बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं,जबकि भोगनीपुर तहसील क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में स्थाई व अस्थायी गोशाला का निर्माण भी करवाया जा चुका है। इसके बाद भी अन्ना जानवरो के झुण्ड सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं।

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