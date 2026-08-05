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Kanpur News: मां संस्कारवान तो ध्रुव जैसे बालक को जन्म देगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में महाराज प्रयाग नारायण शिवाला मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस पर आचार्य योगेश महाराज ने ध्रुवचरित का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मां प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य आधार है और बच्चों का विकास आध्यात्मिक वातावरण में होता है। इस दौरान भक्तिमय वातावरण में कई प्रसंग और हरि नाम संकीर्तन हुआ।

Kanpur News: मां संस्कारवान तो ध्रुव जैसे बालक को जन्म देगी

Kanpur News: कानपुर। महाराज प्रयाग नारायण शिवाला मन्दिर प्रांगण में में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस बुधवार को कथा व्यास आचार्य योगेश महाराज ने ध्रुवचरित का वर्णन किया। आचार्य ने बताया कि बालक के लिए घर की पहली गुरु मां होती है। यदि मां संस्कारवान और चरित्रवान होगी तभी वो ध्रुव जैसे बालकों को जन्म दे पाएगी। बालकों के लिए बाल्यकाल में दी जाने वाली शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यह उसके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यदि बालक घर में अनुकूल आध्यात्मिक वातावरण को प्राप्त करता है तो बड़ा होकर वह महान बनता है। उसकी सेवाओं से समाज एवं राष्ट्र गौरवान्वित होता है।

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इस प्रकार अनेक प्रसंगों, गीतों और हरि नाम संकीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया। यहां अमिताभ अवस्थी, अमित दुबे, गणेश शंकर पाण्डेय, संजय सिंह, डॉ. विकास मिश्रा, विनोद त्रिपाठी, मनोज तिवारी, विनोद कुमार दीक्षित, आयुष अग्रवाल आदि मौजूद थे।

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