Kanpur News: चार को आईटीआई में दिव्यांग रोजगार मेला
Kanpur News: कानपुर में 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार अभियान आयोजित होगा। 4 अगस्त को पांडु नगर आईटीआई में दिव्यांग मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक दिव्यांगों को सुबह 10 बजे आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगों को रोजगार के लिए विशेष अभियान चलेगा। इस क्रम में 4 अगस्त को पांडु नगर आईटीआई में दिव्यांग मेले का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक दिव्यांग आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों के साथ पांडुनगर स्थित आईटीआई परिसर में सुबह 10 बजे पहुंचें। जिला समन्वयक, कौशल विकास मिशन के मोबाइल नंबर 7991200207, 7991200206 और 8279939115 पर संपर्क करें।
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