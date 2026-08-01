Kanpur News: 89 मेधावियों को किया सम्मानित
Kanpur News: कानपुर में 'सौमित्र दुबे मेधा सम्मान समारोह 2026' का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 89 छात्र–छात्राओं को स्मृति चिह्न और प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया। पांच शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि माता प्रसाद पांडेय ने समारोह में भाग लिया, जहाँ विद्यालय के संस्थापक ने विशेष सम्मान दिया।
Kanpur News: कानपुर। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन, गुजैनी के पुष्पांजलि सभागार में शनिवार को 'सौमित्र दुबे मेधा सम्मान समारोह 2026' का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडेय और विशिष्ट अतिथि सत्यदेव पचौरी एवं विद्यालय संस्थापक अध्यक्ष केए दुबे पद्मेश ने 89 छात्र–छात्राओं को स्मृति चिह्न व प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया। पांच शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। संयोजक सिद्धार्थ दुबे ने बताया कि हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए नगद धनराशि से सम्मानित करते हैं। मुख्य अतिथि को विद्यालय के संस्थापक केए दुबे पद्मेश ने स्मृति चिह्न एवं उत्तरीय भेंट कर सम्मानित किया। यहां पुष्पलता दुबे, निदेशक एकता दुबे, अपर्णा दुबे, निदेशक मालव्य दुबे, प्रधानाचार्या ज्योत्सना मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।