Kanpur News: अखाद्य रंग मिला देख नष्ट कराए गए साठ किलो लड्डू
Kanpur News: खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर गुरूवार को शिवली में पांच दुकानों का निरीक्षण कर जहां अखाद्य रंग मिले होने क
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर गुरूवार को शिवली में पांच दुकानों का निरीक्षण कर जहां अखाद्य रंग मिले होने के कारण साठ किलो लड्डू नष्ट कराए। वहीं अकबरपुर में मोबाइल प्रयोगशाला से परीक्षण के बाद एक दुकान का मिर्च पाउडर भी नष्ट कराया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा व डीएम के निर्देश के बाद मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री व निर्माण रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इसी क्रम में गुरूवार को सहायक आयुक्त खाद्य राम औतार सिंह व एफएसओ राम बिहारी ने शिवली कस्बे में अनुराग, सांवरिया, घनश्याम राजेंद्र व मीहेंद्र की दुकानों का निरीक्षण किया।
यहां अखाद्य रंग मिले 60 किलो बेसन के लड्डू को उन्होने नष्ट कराया। इधर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद पांडेय की अगुवाई में महेंद्र नाथ सिंह व दिनेशचंद्र की टीम ने मोबाइल प्रयोगशाला वैन के साथ अकबरपुर सब्जी बाजार में पहुंचकर चाय पत्ती, दालों, खाद्य मसालों आदि की जांच की। यहां रोगिनी मिर्च, केसर व मिर्च पाउडर में अखाद्य रंग की मिलावट मिलने पर उनको भी नष्ट कराया गया।
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