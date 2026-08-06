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Kanpur News: बिजली कटौती का फायदा उठाकर की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: अनवरगंज में बिजली कटौती का फायदा उठाकर एक चोर सीता मनोज के घर में घुस आया और मोबाइल, कान की बालियां और कपड़े चुरा ले गया। चोर रात को जब परिवार सो रहा था, तब चोरी की घटना हुई। आरोपी का सीसी कैमरे में फुटेज कैद हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

Kanpur News: बिजली कटौती का फायदा उठाकर की चोरी

Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। अनवरगंज में बिजली की आंख मिचौली का फायदा उठाकर एक शातिर चोर अफीम कोठी निवासी सीता मनोज के घर में चोरी कर फरार हो गया। पीड़िता के अनुसार एक अगस्त की रात को बार-बार बिजली कटौती हो रही थी। इस दौरान उनका परिवार सो रहा था। मौके का फायदा उठाकर एक चोर उनके घर में घुसकर मोबाइल, कान की बालियां और कपड़े ले गया। आरोपित पड़ोस में लगे सीसी कैमरे में आते-जाते हुए कैद हुआ है। रायपुरवा थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

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