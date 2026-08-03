Kanpur News: शिवली में शुरु हुआ प्रदर्शनी महोत्सव व कांवड़ मेला

Kanpur News: शिवली में शुरु हुआ प्रदर्शनी महोत्सव व कांवड़ मेला
Kanpur News: नगर पंचायत शिवली में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की स्मृति में एक मेला प्रदर्शनी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह मेला एक महीने तक चलेगा और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मेले में कोई असुविधा नहीं होगी, और अश्लीलता पर भी पूरी नजर रखने के निर्देश दिए गए।
Kanpur News: शिवली, संवाददाता। नगर पंचायत शिवली कस्बे में कोतवाली के पीछे मैदान में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की स्मृति में आयोजित होने वाली शिवली मेला प्रदर्शनी महोत्सव एवम सावन कावड़ मेला का सोमवार को शुभारंभ किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता चंदन तिवारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कस्बे में कोतवाली शिवली के पीछे मैदान में एक माह तक चलने वाले शिवली प्रदर्शनी महोत्सव एवम सावन कावड़ मेला नुमाइश का आयोजन किया गया। चेयरमैन प्रतिनिधि ने बताया कि नुमाइश महोत्सव में मार्ग प्रकाश पेयजल बिजली आदि की किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
उन्होंने मेला आयोजकों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में अश्लीलता न हो उसके लिए विशेष ध्यान दिया जाये। कोतवाल ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों की डयूटी लगाई गई है। सुरक्षा इंतजाम पर विशेष निर्देश देते हुये सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मेला परिसर में महिला कास्टेबल ने मिशन नारी सशक्तिकरण के बाबत भी जागरूक किया।उन्होंने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।इस मौके पर इंद्रपाल सिंह गौर, अनुभव मिश्रा,चारु अवस्थी वीरेंद्र तिवारी, कन्हैया तिवारी, प्रीतू मिश्रा,नवीन तिवारी महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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