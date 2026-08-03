Kanpur News: तेज रफ़्तार स्कूल वाहन पलटने से 9 बच्चे घायल

Kanpur News: तेज रफ़्तार स्कूल वाहन पलटने से 9 बच्चे घायल
Kanpur News: कानपुर देहात में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कूल वाहन सड़क किनारे खड्ड में गिर गया। इस दुर्घटना में नौ बच्चे घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए पीएचसी राजपुर भेजा गया। तीन बच्चों को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अकबरपुर के लिए रेफर किया गया। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। राजपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में जा गिरी। दुर्घटना में स्कूल वाहन में सवार नौ बच्चे घायल हो गए। इससे वहां चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों को उपचार के लिए पीएचसी राजपुर भेजा। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीन बच्चों को मेडिकल कालेज अकबरपुर रेफर कर दिया गया।राजपुर कस्बे के एक स्कूल का वाहन (कार) जल्लापुर कमलपुर जैनपुर आदि गांवों के बच्चों को लेकर राजपुर आ रही थी। सट्टी थाना क्षेत्र के रुरगांव का रहने वाला बबलू पुत्र राम चंद्र स्कूली बच्चों वाली कार चला चला रहा था।
रास्ते में जैनपुर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में जा गिरी। इससे वहां चीख-पुकार मचगई। दुर्घटना में कार से स्कूल आ रहे बच्चे यशपाल, नैनसी, जाह्नवी, दीप्ती, देवांश, अदिति आदित्य, मान्या, आयुष पाल आदि गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही एसओ राजपुर सूर्य प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को पीएचसी राजपुर भेजा। वहां मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मान्या, आदित्य व आयुष पाल को मेडिकल कालेज अकबरपुर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद उनके परिजन बच्चों को उपचार के लिए ले गए। एसओ राजपुर ने बताया कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली कार को कब्जे में लेकर दुर्घटना के बाद फरार चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।
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