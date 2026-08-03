Kanpur News: तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटने से 9 बच्चे घायल

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। राजपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव के पास सोमवार सुबह स्कूली बच्चों को लेकर जा रही तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में गिर गई। हादसे में नौ बच्चे घायल हो गए। सभी को पीएचसी राजपुर ले जाया गया, जहां से तीन बच्चों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज अकबरपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। राजपुर कस्बे के एक स्कूल का वाहन (कार) जल्लापुर कमलपुर जैनपुर आदि गांवों के 19 बच्चों को लेकर राजपुर आ रही थी। सट्टी थाना क्षेत्र के रुरगांव का रहने वाला बबलू पुत्र राम चंद्र स्कूली बच्चों वाली कार चला चला रहा था।

रास्ते में जैनपुर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में जा गिरी। इससे वहां चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में कार से स्कूल आ रहे बच्चे यशपाल, नैनसी, जाह्नवी, दीप्ती, देवांश, अदिति आदित्य,मान्या, आयुष पाल आदि गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही एसओ राजपुर सूर्य प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को पीएचसी राजपुर भेजा। वहां मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मान्या,आदित्य व आयुष पाल को मेडिकल कालेज अकबरपुर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद उनके परिजन बच्चों को उपचार के लिए ले गए। एसओ राजपुर ने बताया कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली कार को कब्जे में लेकर दुर्घटना के बाद फरार चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।