Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटने से 9 बच्चे घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर देहात के जैनपुर गांव के पास सोमवार को स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन सड़क किनारे खड्ड में गिर गई। हादसे में नौ बच्चे घायल हुए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। चालक मौके से फरार हो गया है जबकि सभी घायलों को पीएचसी राजपुर भेजा गया है। कार्रवाई की जा रही है।

तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटने से 9 बच्चे घायल
तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटने से 9 बच्चे घायल

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। राजपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव के पास सोमवार सुबह स्कूली बच्चों को लेकर जा रही तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में गिर गई। हादसे में नौ बच्चे घायल हो गए। सभी को पीएचसी राजपुर ले जाया गया, जहां से तीन बच्चों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज अकबरपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। राजपुर कस्बे के एक स्कूल का वाहन (कार) जल्लापुर कमलपुर जैनपुर आदि गांवों के 19 बच्चों को लेकर राजपुर आ रही थी। सट्टी थाना क्षेत्र के रुरगांव का रहने वाला बबलू पुत्र राम चंद्र स्कूली बच्चों वाली कार चला चला रहा था।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: तेज रफ़्तार स्कूल वाहन पलटने से 9 बच्चे घायल

रास्ते में जैनपुर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में जा गिरी। इससे वहां चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में कार से स्कूल आ रहे बच्चे यशपाल, नैनसी, जाह्नवी, दीप्ती, देवांश, अदिति आदित्य,मान्या, आयुष पाल आदि गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही एसओ राजपुर सूर्य प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को पीएचसी राजपुर भेजा। वहां मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मान्या,आदित्य व आयुष पाल को मेडिकल कालेज अकबरपुर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद उनके परिजन बच्चों को उपचार के लिए ले गए। एसओ राजपुर ने बताया कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली कार को कब्जे में लेकर दुर्घटना के बाद फरार चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।