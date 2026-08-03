Kanpur News: मंदिर तैयार,जयकारों के साथ आज होगा जलाभिषेक
Kanpur News: कानपुर देहात में सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए 37 मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। इस अवसर पर मेले भी लगेंगे और पूजन सामग्री की दुकानें सज गईं।
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक के लिए जिले में 37 मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। इन मंदिरों में आज भगवान शंकर के पूजन व जलाभिषेक के लिए आस्था का ज्वार उमडेग़ा।प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक के दौरान होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर बैरीकेडिंग कराने के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भागवन शिव की आराधना के पावन माह सावन में हर सोमवार को जलाभिषेक के लिए जिले के 37 बड़े मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान इन मंदिरों में रुद्राभिषेक के साथ तमाम धार्मिक आयोजन भी होते हैं। पहले सोमवार को बनीपारा जिनई के पौराणिक बाणेश्वर महादेव मंदिर, रसूलाबाद के धर्मगढ़ मंदिर, डेरापुर के कपालेश्वर मंदिर, शिवली के जागेश्वर मंदिर व अमरौधा के महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। इस मौके पर इन मंदिर परिसरों में मेले भी लगेंगे। सावन के हर सोमवार को जलाभिषेक के लिए बडी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ कांवरिए भी आते हैं। लेकिन अंतिम सोमवार को वाणेश्वर महादेव मंदिर व धर्मगढ़ मंदिर में बड़ी संख्या में कांवरियों के जलाभिषेक के लिए पहुंचने के कारण उनके आने जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा के विद्योष प्रबंध किए गए है। पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक के लिए प्रमुख मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप देने में पुजारी व सर्वराकार पूरे दिन लगे रहे। वहीं मंदिरों के बाहर पूजन सामग्री की दुकानें सज गईं। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर प्रमुख मंदिरों में बेरीकेडिंग कराने व सीसीटीवी आदि की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जबकि श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग के लिए मंदिरों से दूर व्यवस्था कराई गई है.
इन मंदिरों में भी जयकारों के साथ होगा पूजन
अकबरपुर के ऐतिहासिक शुक्ल तालाब परिसर में स्थित नर्मदेश्वर मंदिर,नबीपुर के झाड़ीबाबा मंदिर, बाढ़ापुर के जंगलेश्वर महादेव मंदिर, कहिंजरी के महाकालेश्वर मंदिर,असालतगंज के द्रोणेश्वर मंदिर व जमथरखेरा स्थित जमदग्नि आश्रम, कुर्सीखेड़ा के कपिलेश्वर महादेव मंदिर, बरौर के पातालेश्वर महादेव मंदिर में जयकारों के साथ पूजन होगा। इसी तरह आस्था के केंद्र हनुमान गढ़ी आश्रम कड़री में भगवतेश्वर महादेव,पुखरायां के बड़े महादेवन मंदिर, सिकंदरा के दो शिवलिंग वाले मंदिर,राजपुर के शिव मंदिर व गजनेर के महाकालेश्वर मंदिर में भी जलाभिषेक व पूजन की तैयारी पूरी हो गई।
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