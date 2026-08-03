Kanpur News: मंदिर तैयार,जयकारों के साथ आज होगा जलाभिषेक

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक के लिए जिले में 37 मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। इन मंदिरों में आज भगवान शंकर के पूजन व जलाभिषेक के लिए आस्था का ज्वार उमडेग़ा।प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक के दौरान होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर बैरीकेडिंग कराने के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भागवन शिव की आराधना के पावन माह सावन में हर सोमवार को जलाभिषेक के लिए जिले के 37 बड़े मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान इन मंदिरों में रुद्राभिषेक के साथ तमाम धार्मिक आयोजन भी होते हैं। पहले सोमवार को बनीपारा जिनई के पौराणिक बाणेश्वर महादेव मंदिर, रसूलाबाद के धर्मगढ़ मंदिर, डेरापुर के कपालेश्वर मंदिर, शिवली के जागेश्वर मंदिर व अमरौधा के महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। इस मौके पर इन मंदिर परिसरों में मेले भी लगेंगे। सावन के हर सोमवार को जलाभिषेक के लिए बडी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ कांवरिए भी आते हैं। लेकिन अंतिम सोमवार को वाणेश्वर महादेव मंदिर व धर्मगढ़ मंदिर में बड़ी संख्या में कांवरियों के जलाभिषेक के लिए पहुंचने के कारण उनके आने जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा के विद्योष प्रबंध किए गए है। पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक के लिए प्रमुख मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप देने में पुजारी व सर्वराकार पूरे दिन लगे रहे। वहीं मंदिरों के बाहर पूजन सामग्री की दुकानें सज गईं। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर प्रमुख मंदिरों में बेरीकेडिंग कराने व सीसीटीवी आदि की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जबकि श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग के लिए मंदिरों से दूर व्यवस्था कराई गई है.