Kanpur News: योगी से मिले सांगा, मनी प्लांट दिया
Kanpur News: बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने अपने जन्मदिन पर रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।
Kanpur News: कानपुर। बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने अपने जन्मदिन पर रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। जन्मदिन पर योगी का आशीर्वाद लिया। सीएम ने बधाई दी। शहर के हालात और विकास पर भी योगी ने चर्चा कर टोह ली। संक्षिप्त मुलाकात में कई मसलों पर बातचीत हुई। इस दौरान सांगा ने मनी प्लांट लगा गमला भेंट किया।
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