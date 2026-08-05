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Kanpur News: मौत के गाटर से अभी भी रजबहा पार कर रहे ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रूरा क्षेत्र के ग्रामीणों को विकास के दावों के बीच भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गैजूमऊ संपर्क मार्ग पर रजबहे पर पुलिया की अनुपस्थिति के कारण लोग जान जोखिम में डालकर गाटर से पार कर रहे हैं। कई बार प्रशासन से पुलिया बनाने की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

Kanpur News: मौत के गाटर से अभी भी रजबहा पार कर रहे ग्रामीण

Kanpur News: रूरा, संवाददाता। विकास के तमाम दावों के बीच प्रशासनिक उपेक्षा का खामियाजा ग्रामीण अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भुगतने को मजबूर हैं। क्षेत्र के रूरा-अकबरपुर मार्ग से जुड़े गैजूमऊ संपर्क मार्ग के पास से निकले रजबहे पर पुलिया न होने से दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग डेढ़ किलोमीटर के दायरे में एक भी पुलिया न होने के कारण ग्रामीण जान जोखिम में डालकर लोहे के गाटर के सहारे रजबहा पार कर रहे हैं। रजबहे के किनारे बसे हीरानगर और मल्लाहनपुरवा गांवों की कुल आबादी करीब एक हजार है। इन गांवों के लोगों को दैनिक जरूरतों, खेती-किसानी और बाजार आने-जाने के लिए रोजाना रजबहा पार करना पड़ता है।

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आवागमन की कोई सुरक्षित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों ने गांव के सामने रजबहे पर लोहे के पतले गाटर रख दिए हैं। इसी खतरनाक रास्ते से होकर छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी रोज पढ़ाई करने जाते हैं। गाटर से गुजरते समय जरा सा भी संतुलन बिगड़ने पर गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। प्रशासनिक बेपरवाही का आलम यह है कि इस जानलेवा रास्ते के कारण पहले भी एक दर्दनाक हादसा हो चुका है। बीती 21 जुलाई को गांव निवासी धनपत साइकिल से गाटर से होकर रजबहा पार कर रहा था। इस दौरान असंतुलित होकर वह साइकिल सहित गहरे रजबहे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों और सिंचाई विभाग की नींद नहीं टूटी है। ग्रामीणों ने बताया कि रजबहे पर एक पुलिया से दूसरी पुलिया के बीच की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी का चक्कर लगाने से बचने के लिए लोग मजबूरी में गाटर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से रजबहे पर पक्की पुलिया बनवाने की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला।

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