Kanpur News: रोटरी सूर्य ः अध्यक्ष प्रशांत, सचिव डॉ. कुणाल ने कार्यभार संभाला
Kanpur News: रोटरी क्लब कानपुर सूर्य का पदस्थापना समारोह होटल इम्पीरियल ग्रांड में हुआ। नवगठित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण किया। अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता, सचिव डॉ. कुणाल सहाय, और अन्य सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और अन्य अतिथि उपस्थित रहे। सचिव ने क्लब की योजनाओं की जानकारी दी।
Kanpur News: कानपुर। रोटरी क्लब कानपुर सूर्य का पदस्थापना समारोह होटल इम्पीरियल ग्रांड, मैनावती मार्ग में हुआ। रोटरी वर्ष 2026–27 के लिए नवगठित कार्यकारिणी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता, सचिव डॉ. कुणाल सहाय, कोषाध्यक्ष सीए उमेश खंडेलवाल और एन विंग चेयरपर्सन प्रिया सेठिया ने विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जसबीर भाटिया और विशिष्ट अतिथि डीसी शुक्ला उपस्थित रहे। क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट रोटेरियन ओपी डालमिया की उपस्थिति विशेष रही। आरके सफ्फड़ ने वी कैन प्रोजेक्ट की विशेष उपलब्धियों को भी साझा किया। आदित्य कौशल, अमर कुमार, अक्षांश कटियार को सम्मानित किया गया।
सचिव डॉ. कुणाल सहाय ने क्लब की आगामी योजनाओं एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं की जानकारी दी।
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